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Сегодня, 09:35

Гаврилов призвал футболистов «Спартака» сплотиться для победы над «Зенитом»

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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов объяснил «СЭ», как игрокам красно-белых стоит отреагировать на увольнение главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Сейчас надо сплотиться, кому-то нужно стать лидером, проявить концентрацию и вкладывать силы. А если они сейчас опустят руки и будут играть каждый сам за себя, то ничего не получится. Команда сильна, когда она сплоченная, а не когда каждый сам по себе. Поэтому необходимо сплотиться, если они что-то хотят выиграть», — сказал Гаврилов «СЭ».

«Зенит» сыграет со «Спартаком» 17 апреля в ответном матче 1/2 пути РПЛ FONBET Кубка России. Первый матч закончился со счетом 2:1 в пользу бело-голубых, вторая игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 мск.

(Александр Абустин)

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