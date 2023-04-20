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Кубок России

Сегодня, 13:13

Гаврилов раскритиковал главного тренера «Спартака» Абаскаля за вылет из Кубка России

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов заявил, что не знает нынешнего главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

«Заменить Абаскаля спартаковцем в качестве тренера? Это не в моей компетенции. Подходит Абаскаль «Спартаку» или нет — должно решать руководство клуба. Для меня Абаскаль — не хороший и не плохой. Я его вообще не знаю! Я даже не знаю, где он работал, [блин]! Играл ли он вообще в футбол? Ничего не знаю о нем. Поэтому я даже не могу говорить, оправдал он надежды или нет. Результата нет! Вот и догадывайтесь сами», — цитирует Гаврилова Legalbet.

19 апреля «Спартак» выбыл из Кубка России из-за поражения «Акрону» (1:2). В РПЛ клуб располагается на третьем месте турнирной таблицы, набрав 45 очков.

Источник: https://legalbet.ru/news/gavrilov-rezultata-u-spartaka-net-ya-dazhe-ne-znayu-kto/
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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