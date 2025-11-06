Видео
6 ноября, 09:25

Газизов — о победе махачкалинского «Динамо» над ЦСКА: «Мы были лучше во всех компонентах и заслуженно выиграли»

Александр Абустин
корреспондент

Генеральный директор «Динамо» (Махачкала) Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе над ЦСКА (1:0) в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Хорошая игра по качеству и настрою. Во всех компонентах мы были лучше ЦСКА и заслуженно победили. Обыграть ЦСКА — это очень большой успех. Будем готовиться ко второму матчу и постараемся повторить успех», — сказал Газизов «СЭ».

Ответная игра между командами пройдет 26 ноября в Москве.

Футболисты махачкалинского &laquo;Динамо&raquo; празднуют гол с&nbsp;пенальти Раджаба Магомедова в&nbsp;матче Кубка России с&nbsp;ЦСКА 5&nbsp;ноября.Махачкалинское «Динамо» впервые обыграло ЦСКА! Армейцы держали в уме чемпионат?

4

  • Феликс_Забанен

    опять он свою пасть разевает

    06.11.2025

  • Степочкин

    Тяжелый скучный матч, оба клуба играли одинаково плохо. Наши как всегда почему-то с аутсайдерами начинают сами играть как аутсайдеры.

    06.11.2025

  • руслан магомедов

    газизка-торгаш , но ты молчал бы. Ты не менеджер , ты торговое мурло.

    06.11.2025

  • gan75

    Да нулевая ничья этот матч. Что одни, что другие были нулевые...

    06.11.2025

    Кубок России
    ФК Динамо (Махачкала)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Шамиль Газизов
