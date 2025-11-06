6 ноября, 09:25
Генеральный директор «Динамо» (Махачкала) Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе над ЦСКА (1:0) в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Хорошая игра по качеству и настрою. Во всех компонентах мы были лучше ЦСКА и заслуженно победили. Обыграть ЦСКА — это очень большой успех. Будем готовиться ко второму матчу и постараемся повторить успех», — сказал Газизов «СЭ».
Ответная игра между командами пройдет 26 ноября в Москве.
Феликс_Забанен
опять он свою пасть разевает
06.11.2025
Степочкин
Тяжелый скучный матч, оба клуба играли одинаково плохо. Наши как всегда почему-то с аутсайдерами начинают сами играть как аутсайдеры.
06.11.2025
руслан магомедов
газизка-торгаш , но ты молчал бы. Ты не менеджер , ты торговое мурло.
06.11.2025
gan75
Да нулевая ничья этот матч. Что одни, что другие были нулевые...
06.11.2025