Газизов — о победе махачкалинского «Динамо» над ЦСКА: «Мы были лучше во всех компонентах и заслуженно выиграли»

Генеральный директор «Динамо» (Махачкала) Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе над ЦСКА (1:0) в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России. «Хорошая игра по качеству и настрою. Во всех компонентах мы были лучше ЦСКА и заслуженно победили. Обыграть ЦСКА — это очень большой успех. Будем готовиться ко второму матчу и постараемся повторить успех», — сказал Газизов «СЭ». Ответная игра между командами пройдет 26 ноября в Москве. Махачкалинское «Динамо» впервые обыграло ЦСКА! Армейцы держали в уме чемпионат?

Феликс_Забанен опять он свою пасть разевает 06.11.2025

Степочкин Тяжелый скучный матч, оба клуба играли одинаково плохо. Наши как всегда почему-то с аутсайдерами начинают сами играть как аутсайдеры. 06.11.2025

руслан магомедов газизка-торгаш , но ты молчал бы. Ты не менеджер , ты торговое мурло. 06.11.2025