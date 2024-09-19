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Сегодня, 13:03

Газизов — о поражении в матче с «Динамо»: «Хорошая игра в дерби. Вопросов по самоотдаче нет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» объяснил поражение команды (2:2, пен. 3:5) в матче 4-го тура группового турнира FONBET Кубка России против московского «Динамо».

«Хороший матч получился. Дерби. Команда сумела отыграться с 0:2 и имела моменты, чтобы победить. Серия пенальти — лотерея. Вопросов по самоотдаче к ребятам нет. Мы хотели порадовать болельщиков победой. 29 сентября опять играем с «Динамо», только уже в чемпионате. Так что готовимся к следующей встрече», — сказал Газизов «СЭ».

В следующем матче Кубка России бело-голубые сыграют против «Спартака», а махачкалинцы встретятся с «Крыльями Советов. Обе игры пройдут 2 октября.

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
Шамиль Газизов

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