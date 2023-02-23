Газзаев о дебюте Дзюбы: «Локомотив» получил сильного и авторитетного футболиста!"

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» оценил дебют нападающего Артема Дзюбы за «Локомотив» в матче 1/4 финала Кубка России против «Спартака» (0:1).

«Артем — мастер. Возможно, этот пробел в подготовке немного сказался. Например, в том же эпизоде, когда он выскочил на пустые ворота. Я уже отмечал, что Дзюба — хорошее приобретение. «Локомотив» получил сильного и авторитетного футболиста. Думаю, он поможет так же, как и Смольников. Это было видно и по второму тайму, команда играет с другим настроением. Сложно говорить о каких-то тактических схемах, прошло мало времени. У «Локомотива» новый тренер, многое изменилось, совсем другой подход. Но вчера мы увидели, что приобретение новых игроков даст результат «Локомотиву», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч против «Спартака» стал для Дзюбы дебютным в составе «Локомотива». 8 февраля 34-летний форвард подписал контракт с железнодорожниками до конца сезона-2022/23.