Газзаев отреагировал на критику формата Кубка России

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на критику нынешнего формата FONBET Кубка России из-за паузы между первым и вторым матчами 1/4 финала Пути РПЛ.

«Формат Кубка России устроен довольно неплохо. На турнире играет большое количество команд из разных лиг, и теперь он полностью оправдывает свое название. Что касается критики из-за того, что первый и второй матчи проходят с разницей в три с половиной месяца, то все это разговоры в пользу бедных. Кубок России стараются сделать аналогом Лиги чемпионов и Лиги Европы. Единственная разница в том, что в еврокубках команды играют ранней весной после выхода из группы», — приводит слова Газзаева RT.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал катастрофой то, что ответные игры 1/4 финала Пути РПЛ пройдут через четыре месяца после первых матчей.