Газзаев о матче «Локомотив» — «Спартак»: «Видно, что игроки соскучились! Получил удовольствие от матча»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился с «СЭ» впечатлениями от матча 1/4 финала FONBET Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:1).

«Очень интересная игра. «Локомотив» обновился, а «Спартак» предстал 11 российским игроками в составе. Возможно, если погодные условия были бы другие, матч получился бы еще интереснее. Было видно, что команды хорошо готовы функционально. В первом тайме, на мой взгляд, блестяще играл «Спартак». Во втором тайме «Локомотив» имел возможность не только сравнять, но и выйти вперед. Хорошая, живая игра с большой самоотдачей! Видно, что игроки соскучились по национальному первенству. Даже в матче Кубка России были выставлены сильнейшие составы. Я получил удовольствие от вчерашней игры», — сказал Газзаев «СЭ».

Газзаев также отметил работу главных тренеров Михаила Галактионова и Гильермо Абаскаля по ходу матча.

«В любом матче идут изменения в составе. Например, какой-то игрок не дорабатывает или проигрывает позиции. Это абсолютно нормальное явление. Главный тренер для этого и находится на скамейке, чтобы вносить коррективы в том или ином эпизоде матча. Если тренер видит, что игрок проседает в какой-то зоне — производятся замены. Это профессиональная работа тренера. От того, насколько правильно он ее выполняет, зависит результат», — добавил Газзаев.

Ответный четвертьфинальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится в Москве 27 февраля в 20:00 по московскому времени.