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Кубок России

Сегодня, 22:04

Гендиректор «Ахмата»: «В верхней сетке плей-офф Кубка России нужно сделать одну игру»

Виталий Косик
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о возможной новой реформе Кубка России.

«В верхней сетке плей-офф нужно сделать одну игру, а не две. Место проведения встречи определять жеребьевкой, — заявил Айдамиров. — Весной нагрузка на клубы большая. Мы столкнулись с большим количеством травм, можно еще учесть нынешнюю логистику. Нам в Ростов-на-Дону добираться 12 часов на автобусе, в Краснодар — 10. Но сам формат Кубка показал себя очень хорошо», — приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кубок России впервые поделен на Путь РПЛ, в котором выступают команды из высшего дивизиона, и Путь регионов, в котором играют команды остальных дивизионов и клубы, вылетевшие из Пути РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Кубок России
ФК Ахмат
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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