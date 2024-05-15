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Сегодня, 11:54

Гендиректор «Динамо» Пивоваров заявил, что реформа Кубка России себя оправдала

Алина Савинова
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал итоги выступления команды в FONBET Кубке России.

1 мая московский клуб уступил «Спартаку» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов и покинул турнир.

«Мы отыграли в турнире много месяцев и выбыли буквально за две игры до итогового матча. И обратите внимание, сколько игр топ-категории провели — три со «Спартаком», две с «Зенитом» и две с «Краснодаром». Это все топ-матчи. Мне кажется, формула себя оправдала», — приводит «РБ Спорт» слова Пивоварова.

Также гендиректор бело-голубых высказался о календаре нового сезона по футболу в России.

«Как мы можем настаивать, если есть решение общего собрания? Мы голосовали за другой проект календаря — 20-го Суперкубок, 27-го — первый тур», — добавил он.

Ранее сообщалось, что следующий сезон начнется 13 июля игрой за Суперкубок страны. Первый тур РПЛ состоится 21 июля, 31-го числа будет разыгран первый тур группового этапа Кубка России.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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