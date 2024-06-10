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Сегодня, 22:43

Гендиректор «Пари НН» — о жеребьевке Кубка: «Будем биться, чтобы пройти по этому пути достойно»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о жеребьевке группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Пари НН» попал в группу С вместе с «Краснодаром», ЦСКА и «Ахматом».

«Все группы серьезные. Недооценивать ни одну нельзя. Несмотря на то, что мы были в четвертой корзине, считаем, что у нас есть силы побороться в своей группе. Очень сложно говорить, как все будет. Все команды на опыте прошлого года, увидев, как проходит Кубок, сколько зрителей собирается на стадионах. Причем фанатов гораздо больше, чем во время чемпионата, потому что не надо предъявлять паспорт болельщика. И вообще расписание было достаточно комфортным, в частности, для нижегородцев. Будем биться за то, чтобы пройти по этому пути достаточно достойно», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

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Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Давид Мелик-Гусейнов
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