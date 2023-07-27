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Кубок России

Сегодня, 22:29

Гендиректор «Спартака» Малышев рад победе над «Краснодаром» в FONBET Кубке России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Яркая, но нервная победа. Что испытывали?

— Рады победе. Это футбол. Всегда качели. Мы играем в атакующий футбол, поэтому всегда могут быть качели.

— Тео забил дебютный гол. В первом матче он здорово выглядел...

— Спасибо за вашу оценку.

— Будет ли Медина играть с «Балтикой»?

— Еще не общался с врачами, поэтому без комментариев.

— В порядке ли все с Хлусевичем?

— С врачами еще не общался, поэтому состояние игроков пока не могу комментировать.

— Стало ли известно, когда пройдет второй матч между «Нефтчи» и «Спартаком»?

— Пока неизвестно, но обязательно проведем. В Москве? Мы обещали им сыграть там.

«Спартак» с 3 очками занимает первое место в группе D Кубка России. В следующем матче турнира красно-белые сыграют 8 августа с «Пари НН».

Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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