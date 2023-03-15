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Сегодня, 22:56

Гендиректор «Динамо» Пивоваров считает, что Кукуляку необходимо пройти детектор лжи после неназначенного пенальти

Гоша Чернов
Корреспондент
Евгений Кукуляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров считает, что судье Евгению Кукуляку необходимо пройти детектор лжи после неназначенного пенальти в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Зенита» (1:1, пенальти — 5:4).

 — Это был один из самых зрелищных матчей в розыгрыше Кубка. Игра получилась яркой и атакующей. Мы рады, что прошли дальше. Серия пенальти — захватывающий момент, все шло до крайнего гола, — сказал Пивоваров.

— Будете ли подавать протест по неназначенному пенальти?

— Это тот момент, который требует вмешательства судейского комитета и проверки судьи на детекторе лжи.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов Кубка России. Ранее в 1/2 финала прошел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6), и «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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