Генеральный директор «Акрона» Власов: «Пока у нас стоит задача побеждать в каждом матче»

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Поделитесь ожиданиями от матча. Как вам атмосфера?

— Атмосфера шикарная. От матча, надеюсь, что будут впечатления положительные. Сейчас ждем. Хочется, чтобы это все началось.

— Можно ли назвать этот матч для «Акрона» матчем десятилетия?

— Мы и предыдущие матчи могли так воспринимать. На сегодняшний момент да. Это действующие обладатели кубка России. Это самый важный матч с точки зрения Кубка.

— Почему решили проводить встречу именно здесь, не в Самаре?

— Родной стадион для команды и болельщиков, которые всегда с нами. Еще после Алании, что до старта плей-офф в родной лиге все матчи проводим здесь. Не была ставка заработать как можно больше денег. Хотелось сохранить привычные условия для командной работы и болельщиков, которые посещают нас в Жигулевске столетиями.

— Стоит задача победить в Кубке России?

— Пока у нас стоит задача побеждать в каждом матче. Там посмотрим куда нас это приведет. Давайте делить слона по частям. Сыграем. Добьемся результата, а потом будем решать.

— Назначены ли премии для футболистов за победу?

— Конечно, по-любому будут. У ребят мотивация есть, как и у любой команды.