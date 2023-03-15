Пивоваров о неназначенном пенальти на Тюкавине: «Судейский комитет должен увидеть в этой ситуации проблему»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением о победе над «Зенитом» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 5:4).

— Будет ли «Динамо» подавать в ЭСК?

— Примем решение, обсудим. Мне кажется, тот момент настолько очевидный, что здесь РФС должен вмешаться сам. У меня нет никаких объяснений. Мы после просмотра были убеждены, что судья поставит пенальти. Почему так долго шел просмотр мы не можем понять.

— Для вас принципиально было пройти «Зенит»?

— Для меня было важно, что мы приняли участие в матче против сильной команды, прошли дальше. Матч получился ярким.

— Теперь цель победа в Кубке?

— Ну мы прошли самого сильного соперника в этом розыгрыше. Будем надеяться.

— Что скажете о судействе?

— Судейский комитет должен увидеть в этой ситуации проблему. Она довольно очевидная.

Полузащитник «Зенит» Клаудиньо не попал по мячу в своей штрафной, ударив по ноге форварду «Динамо» Константину Тюкавину. После долгого просмотра видеоповтора судья принял решение не назначать 11-метровый.