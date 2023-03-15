Пивоваров о неназначенном пенальти на Тюкавине: «Судейский комитет должен увидеть в этой ситуации проблему»

Сегодня, 23:04
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением о победе над «Зенитом» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 5:4).
— Будет ли «Динамо» подавать в ЭСК?
— Примем решение, обсудим. Мне кажется, тот момент настолько очевидный, что здесь РФС должен вмешаться сам. У меня нет никаких объяснений. Мы после просмотра были убеждены, что судья поставит пенальти. Почему так долго шел просмотр мы не можем понять.
— Для вас принципиально было пройти «Зенит»?
— Для меня было важно, что мы приняли участие в матче против сильной команды, прошли дальше. Матч получился ярким.
— Теперь цель победа в Кубке?
— Ну мы прошли самого сильного соперника в этом розыгрыше. Будем надеяться.
— Что скажете о судействе?
— Судейский комитет должен увидеть в этой ситуации проблему. Она довольно очевидная.
Полузащитник «Зенит» Клаудиньо не попал по мячу в своей штрафной, ударив по ноге форварду «Динамо» Константину Тюкавину. После долгого просмотра видеоповтора судья принял решение не назначать 11-метровый.