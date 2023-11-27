Гендир «Динамо» — о матче с «Зенитом»: «Мне кажется, что Александр Медведев исторически поддерживает нас»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ранее председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев после победы СКА над «Спартаком» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ пошутил в отношении красно-белых, сказав «страна без мяса». После заключительного матча женского чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА (2:1), которое принесло команде Санкт-Петербурга чемпионство, Медведев заявил «коней укротили».

«Мне кажется, что Александр Иванович [Медведев] исторически поддерживает «Динамо». Посмотрим, что будет во время матча в среду. Заготовили ли мы какую-то ответку по окончании матча? Всех секретов раскрывать не будем», — сказал Пивоваров «СЭ» после 16-го тура РПЛ против ЦСКА.

Матч 1/4 финала FONBET Кубка России Путь РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» состоится 29 ноября на стадионе «ВТБ Арена» (Москва, Россия). Начало — в 18.15 по московскому времени.