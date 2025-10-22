Пивоваров: «Поздравляем Бабаева с хет-триком и посвящаем победу Льву Яшину»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подвел итоги матча против «Крыльев Советов» (4:0) в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Хорошие впечатления, — начал Пивоваров. — Контролировали игру весь матч, забили красивые голы. Поздравляем Бабаева с хет-триком. Посвящаем победу великому спортсмену, человеку, победителю — Льву Яшину. Надо возвращать этот динамовский дух. Мы все равняемся на Льва Ивановича.

— Как прокомментируете выход в следующую стадию Кубка России?

— Не все было гладко — вы помните игру с «Краснодаром». Но в последующих матчах получилось выровнять ситуацию. Рады, что получилось пройти дальше, — сказал Пивоваров.

«Динамо» (11 очков) заняло второе место в группе B. Бело-голубые вышли в четвертьфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России, где сыграют с «Зенитом», который досрочно выиграл квартет A.

«Крылья Советов» (8) стали третьими в группе B и сыграют в плей-офф Пути регионов турнира.