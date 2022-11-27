Гендиректор «Нижнего Новгорода» о формате Кубка: «Разнообразие для нашего футбола и с финансовой точки зрения тоже интересно»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов подвел итоги матча Кубка России против «Локомотива» (1:3).

— Игра была, проиграли.

— Но вышли в Путь регионов? Как оцените это?

— Нормально. Мы в турнире шли на первом месте. Конечно, хотелось занять 1-2 место, но заняли третье.

— Как оцените формат Кубка?

— Интересный. Ничего не понятно? Не знаю, мне сразу было все понятно. Интересно, разнообразие для нашего футбола, ну и с финансовой точки зрения тоже достаточно интересно.