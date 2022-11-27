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Кубок России

27 ноября, 21:28

Гендиректор «Нижнего Новгорода» о формате Кубка: «Разнообразие для нашего футбола и с финансовой точки зрения тоже интересно»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов подвел итоги матча Кубка России против «Локомотива» (1:3).

— Игра была, проиграли.

— Но вышли в Путь регионов? Как оцените это?

— Нормально. Мы в турнире шли на первом месте. Конечно, хотелось занять 1-2 место, но заняли третье.

— Как оцените формат Кубка?

— Интересный. Ничего не понятно? Не знаю, мне сразу было все понятно. Интересно, разнообразие для нашего футбола, ну и с финансовой точки зрения тоже достаточно интересно.

Кубок России. Определились все участники плей-офф Кубка России сезона-2022/23

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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