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Кубок России

27 ноября, 21:25

Анохин о драке между футболистами «Зенита» и «Спартака»: «Это была драка за большие деньги»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор одной из букмекерских компании Сергей Анохин поделился впечатлениями от драки между игроками «Зенита» и «Спартака» (0:0, 4:2 — по пенальти) в матче Кубка России.

«Конечно, видел драку в матче «Зенит» — «Спартак». Очень хорошо! Кубок России — это нерв! Это была драка за большие деньги. Молодцы ребята, хорошо поборолись», — сказал Анохин «СЭ».

В результате драки красные карточки получили по 3 игрока из каждой команды. У хозяев были удалены Родригао, Малком и Вильмар Барриос, а у гостей — Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон.

«Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. «Зенит» с 11 очками стал третьим и попал в нижнюю сетку плей-офф Кубка страны.

Игроки &laquo;Зенита&raquo; после победы над &laquo;Спартаком&raquo;. Премиальные для игроков «Зенита» за победу над «Спартаком» не отличались от других матчей

Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Сергей Анохин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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