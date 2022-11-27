Анохин о драке между футболистами «Зенита» и «Спартака»: «Это была драка за большие деньги»

Генеральный директор одной из букмекерских компании Сергей Анохин поделился впечатлениями от драки между игроками «Зенита» и «Спартака» (0:0, 4:2 — по пенальти) в матче Кубка России.

«Конечно, видел драку в матче «Зенит» — «Спартак». Очень хорошо! Кубок России — это нерв! Это была драка за большие деньги. Молодцы ребята, хорошо поборолись», — сказал Анохин «СЭ».

В результате драки красные карточки получили по 3 игрока из каждой команды. У хозяев были удалены Родригао, Малком и Вильмар Барриос, а у гостей — Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон.

«Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. «Зенит» с 11 очками стал третьим и попал в нижнюю сетку плей-офф Кубка страны.