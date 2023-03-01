Генич: «Локомотив» проиграл оба матча «Спартаку», но были и позитивные моменты»

Комментатор Константин Генич оценил игру «Локомотива» в четвертьфинале FONBET Кубка России со «Спартаком».

«Да, «Локомотив» проиграл оба матча, но были и позитивные моменты. Команда еще остается в Кубке России, еще сыграет в Пути регионов. Болельщикам должны внушить позитив эти две игры, потому что у команды хороший состав. Видно, что «Локомотив» физически готов, у него все должно быть нормально», – приводит «РБ Спорт» слова Генича.

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». По итогам встреч «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов, а красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ.