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27 ноября, 21:30

Орлов — о драке в матче «Зенит» — «Спартак»: «Куда полетел Соболев? Как хулиган из подворотни!»

Геннадий Орлов сравнил Александра Соболева с хулиганом из подворотни
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Геннадий Орлов.
Фото Никита Успенский
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Комментатор Геннадий Орлов, говоря о массовой драке в концовке матча 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, пен. 4:2), заявил «СЭ», что во всем виноват арбитр Владимир Москалев, который выпустил игру из-под контроля.

— Москалев слишком поздно начал показывать карточки. По факту — не упредил драку... Он — главный виновник конфликта на футбольном поле. Какой-то лояльный рефери. Не впечатлил... Где авторитет? Москалева никто не слушал... Я же сидел на матче, видел все своими глазами.

— Что вы видели?

— Промес по своей натуре провокатор, задира. Ну вот такой он по духу. У них все время возникали какие-то стычки с Барриосом. Тот тоже отвечал. И судья не мог этого не видеть! Но Москалев даже не провел профилактической беседы. Ну подзови к себе обоих и предупреди: в следующий раз покажу желтую! Но меня неприятно удивило другое.

— Что?

— Кого удалили у «Спартака»?

27&nbsp;ноября. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0, пен. 4:2. Драка Шамара Николсона и&nbsp;Родригао. Массовая драка и море красных карточек. «Зенит» и «Спартак» лихо завершили год, Питер отправился в Путь регионов

— Николсона, Соболева и Селихова.

— Так вот куда полетел Соболев?! Он уже был заменен! Что это за дела такие?! Его должны по-особому наказать.

Зачем он это сделал?

— Вступился за своих.

— Но он же находился за пределами поля! Это все равно, что выскочить на ринг, когда там дерутся боксеры. Это уже чистой воды хулиганство. Ну что это такое? Как в подворотне? За своих? По-пацански? Ребята, это футбол, вас показывают по телевизору. Надеюсь, КДК во всем разберется. Хочется больше говорить об игре. «Спартак» свою задачу выполнил, сыграл на ничью. В первом тайме красно-белые вообще не шли даже вперед. После перерыва «Зенит» создал несколько опасных моментов. Но у питерцев непродуктивно сыграл Сергеев, да и Кассьерра вышел на замену неудачно. В общем, сине-бело-голубым нужен еще нападающий.

После драки главный судья матча Владимир Москалев принял решение удалить шестерых футболистов: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).

Александр Соболев
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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