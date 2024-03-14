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Кубок России

14 марта, 19:45

Орлов — о победе «Зенита» над «Динамо»: «Артур пока меня не впечатляет»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» мог крупнее обыграть «Динамо» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— «Зенит» уверенно переиграл «Динамо» в Кубке России. Причем счет мог быть и крупнее. Вспомните спасения Лещука. У Мостового во втором тайме был отличный момент, когда он просто технически не исполнил — не покатил на дальнюю штангу Кассьерре.

В целом все закономерно. У «Динамо» не было баланса. Слишком авантюрно гости играли в обороне, слишком много свободных зон оставляли сзади. По сути, бело-голубые ничего не создали у ворот Адамова. Да, был один эпизод, когда Грулев в концовке пытался протолкнуть мяч в ворота. Но на этом все. «Зенит» оказался гораздо конкретнее и показал всю серьезность своих амбиций не только в Кубке, но и в чемпионате.

Вендел набирает кондиции от матча к матчу. Каким тяжелым он был в игре со «Спартаком» и как посвежел сейчас! Молодец. Профессионал, подвел себя должным образом к игре с «Динамо». Нет никаких вопросов и к Клаудиньо, Барриосу, Дугласу. То есть сейчас уже лидеры сине-бело-голубых находятся в хорошем игровом тонусе и не проседают функционально.

А вот Артур по-прежнему меня не убеждает, не делает, как говорится, разницу. Видимо, нужно еще время. Педро тоже, похоже, привыкает к холодной российской погоде. Не так свеж и ярок, как на сборах, хотя, безусловно, старается. Номер не отбывает. Бросилось в глаза, что Эракович пока тяжеловат.

Сергей Галицкий, Геннадий Орлов и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «Галицкий — не самодур. Если «Спартак» решит убрать Абаскаля, то есть два кандидата — Черчесов и Карпин». Мнение Орлова

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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