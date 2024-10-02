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Сегодня, 19:16

Джикия — о дебюте за «Химки»: «Было сложно сегодня, давно не играл»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Химок» Георгий Джикия прокомментировал свой дебютный матч за подмосковную команду.

В игре 5-го тура группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России против «Ростова» Джикия вышел в стартовом составе своей команды, отыграв все 90 минут.

«Было сложно сегодня. Давно не играл. Все придет через матчи, будем разбираться. Физически чувствую себя неплохо, но нужно добавлять. Не буду себя оценивать никак. Есть факторы, где можно добавлять.

Лидер раздевалки? Мне сложно оценивать себя. Да, есть определенный опыт, которым я готов делиться. Но говорить какие-то громкие слова я не хочу», — сказал Джикия после матча.

В середине сентября Джикия подписал контракт с «Химками» до окончания нынешнего сезона.

Георгий Джикия
Футбол
ФК Ростов
ФК Химки

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