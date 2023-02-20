Джикия: «Локомотив» усилился в трансферное окно»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил, в каком состоянии «Локомотив» подходит к матчам FONBET Кубка России между командами.

«Конечно, за новостями следил. Все время смотришь новости. «Локомотив» усилился в трансферное окно, новый тренерский штаб у них.

Да, за новостями следил. Если ребята, с которыми на связи. Будет хорошая игра, как всегда», — рассказал Джикия клубному YouTube-каналу.

Матчи FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоятся 22 и 27 февраля. Первая игра пройдет на домашнем поле железнодорожников.