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Сегодня, 20:30

Джикия — о новичках «Спартака»: «Надеюсь, мы будем вместе работать на благо команды»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о новичке команды Срджане Бабиче.

— Бабич уже влился в коллектив, забил гол. Как его оцените?

— Про всех новичков, которые приходят, я всегда говорил, что надо дать время и посмотреть на дистанции. Понятно, что у нас дружный коллектив с хорошей конкуренцией, и это всегда движет вперед. Некорректно отвечать, хорош Бабич или нет.

— Старт выдал приличный.

— Это хорошо. И Тео Бонгонда хороший старт выдал, и Хесус Медина, и Олег Рябчук. Все вперед, в хорошем режиме. Надеюсь, что это будет стабильно, и мы будем вместе работать на благо команды.

— В «Спартаке» вообще бывают плохие футболисты? Если игрок в «Спартаке», то он хороший. Или это не так работает?

— Не знаю, как это работает. У всех есть свои качества, сильные и слабые стороны. Это вопрос к аналитикам и специалистам.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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