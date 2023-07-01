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Сегодня, 19:53

Герман Попков: «Максимальная задача «Амкала» в Кубке России — дойти до команд РПЛ»

Алина Савинова
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Создатель «Амкала» Герман «Эль-Классико» Попков рассказал о целях своей команды на предстоящий сезон FONBET Кубка России.

«Задача на Кубок России у «Амкала» — пройти дальше по сетке, чем в том году. Максимальная задача — дойти до команд РПЛ, но там такой регламент, что это практически нереально. Для этого нужно слишком много матчей выиграть. Но жизнь показала, что чего-то невозможного не существует. Если говорить о том, с кем бы хотелось встретиться из первой лиги, то с теми у кого есть большие стадионы. Можно было бы сыграть с «Химками», если они сыграют на своей большой арене. Но все-таки хотелось бы дойти до команд РПЛ, потому что там фан-база была бы сумасшедшая. Еще прикольно было бы, если «Родина» встретилась бы с «Родиной Медиа», — цитирует Попкова Metaratings.ru.

В FONBET Кубке России сезона-2022/23 примут участие три команды из медиалиги: 2DROTS, «Родина Медиа» и «Амкал».

В прошлом году в Кубке была введена система «Double Elimination». Турнир делился на два пути — «Путь РПЛ» и «Путь регионов».

Источник: https://metaratings.ru/news/german-el-klassiko-maksimalnaya-zadacha-amkala-v-kubke-rossii-doiti-do-komand-rpl-262932/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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