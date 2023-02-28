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Кубок России

Сегодня, 22:09

Президент «Амкала»: «Было бы оптимально, если бы в Кубке России снова сыграл наш клуб и 2DROTS»

Попков высказался об участии клубов из Медиалиги в Кубке России
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Основатель и президент любительской команды блогеров «Амкал» Герман Попков, известный как Герман Эль Классико, отреагировал на слова президента РПЛ Александра Алаева, который выступил за участие клубов из Медиалиги в следующем раунде FONBET Кубка России.

«Думаю, что оптимально было бы, если бы в Кубке России сыграло снова две команды из Медиалиги. «Амкал» и 2DROTS, как было в этом сезоне. Думаю реально дойти до той стадии, до которой дошла «Звезда». Если они там оказались, значит, это не так уж и трудно. Мы с ними спокойно сыграли вничью вдесятером и, если бы не ошибка арбитра, то победили бы», — приводит слова Попкова «РБ Спорт».

Напомним, что в текущем сезоне-2022/2023 в FONBET Кубке России «Амкал» дошел до стадии 1/64 финала, где уступил «Звезде» из Санкт-Петербурга. 2DROTS вылетел в 1/128 финала, проиграв «Текстильщику».

«Звезда» же в итоге проиграла «Пари НН» в 1/4 финала Пути регионов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-amkala-by-lo-by-optimal-no-esli-by-v-kubke-rossii-snova-sy-gral-nash-klub-i-2drots/
Футбол
Кубок России
ФК Амкал
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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