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Сегодня, 22:37

Гильермо Абаскаль: «Немного жаль, что не смог выпустить ребят пораньше»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал замены и игру своей команды в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Локомотивом» (4:2, 5:2 — общий счет).

— На 75-й минуте ваш помощник что-то на пальцах показывал Мелешину. Но в тактике ничего не поменялось. Что вы доносили до Павла?

— Это чисто тактическая вещь. Если расскажу — открою все карты.

— Прокомментируйте замены по ходу матча и оцените игру новичков — довольны ли вы ими?

— Немного жаль, что не смог выпустить ребят пораньше. Отмечу их отношение и желание помочь команде — это видно в глазах ребят. Это радует.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 февр, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:2
Локомотив

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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