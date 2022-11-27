Абаскаль — о массовой драке: «Я старался успокоить ребят и остановить потасовку»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отказался отвечать на вопросы о массовой драке в концовке матча с «Зенитом» (0:0, 2:4 — по пенальти) в Кубке России.

«Не буду отвечать на вопросы о том, что случилось в конце матча, потому что вы более подготовлены чем я. У вас есть возможность посмотреть матчи. Давайте избежим банальных вопросов. В любом случае, я осуждаю жестокость в любом виде спорта, включая футбол. Я всегда буду против этого, я старался успокоить ребят и остановить потасовку. Но в футболе ты не можешь сделать достаточно. Мы всегда должны быть примером и должны показывать пример в следующей встрече. Это футбол. Чем чаще команды будут встречаться, тем лучше. Надеюсь, больше не будет того, что случилось в конце. Футбол должен быть праздником», — сказал Абаскаль.