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Кубок России

Сегодня, 19:50

Абаскаль о досрочном выходе в плей-офф Кубка России: «Определенная цель достигнута»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Пари НН» (3:0) в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Определенная цель достигнута: мы вышли в следующий этап Кубка с первого места в группе. Хочу отметить, что сегодня ребята показали очень серьезный футбол с 1-й до 90-й минуты. Мы контролировали ход матча, и в этом заслуга всех игроков. Эта победа, надеюсь, придаст нам уверенности в следующих встречах. Важно и то, что мы не пропустили — сохраняли концентрацию. Сегодня вышел Павел Маслов, который долго не играл. Он провел матч хорошо. Все ребята, вышедшие на замену, проявили себя отлично и внесли большой вклад в победу.

У нас нет времени — уже нужно готовиться к следующим матчам. Но концентрация и мотивация, которые сейчас появляются у команды, позволяют нам играть в таком ключе», — сказал Абаскаль на пресс-конференции.

Красно-белые гарантировали себе выход в плей-офф FONBET Кубка России. 4 октября «Спартак» в гостях встретится в кубковой игре с «Динамо».

Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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