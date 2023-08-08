Абаскаль: «Про подготовку спросите у Алаева. «Пари НН» будет играть в понедельник, «Спартак» — в пятницу»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что для обсуждения вопроса подготовки команды стоит обратиться к главе РПЛ Александру Алаеву, упомянув календарь матчей чемпионата страны.

«По поводу подготовки лучше спросить у Алаева. Наш сегодняшний соперник будет играть в понедельник, а мы в пятницу. Не можем быть довольны, что пропускаем голы, но мы будем исправлять, анализировать ошибки, которые были в предыдущих играх. Важен баланс. У нас есть победы, но это ничего не гарантирует. Нужно идти вперед и не быть слишком самоуверенными», — приводит matchtv.ru слова Абаскаля.

8 августа «Спартак» сыграет с «Пари НН» в рамках группового этапа FONBET Кубка России. Уже 11 августа московский клуб встретится с «Уралом» в четвертом туре РПЛ. Нижегородский клуб проведет свой матч 14 августа с «Ахматом».

Матч «Спартак» — «Пари НН» начнется в 20:45 по мск.

После трех туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Пари НН» находится на 15-м месте (одно очко).