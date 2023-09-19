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Кубок России

Сегодня, 19:56

Абаскаль: «Надеюсь, травма Мелешина не такая серьезная»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал высказался о повреждении Павла Мелешина после победы над «Пари НН» (3:0) в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Насколько тяжелое повреждение у Мелешина? Кого еще вы знаете из форвардов в клубной системе?

— Мы поговорили после матча. Надеюсь, что травма у Павла окажется не такой серьезной. Что касается молодежи, во время международной паузы мы активно привлекали к работе футболистов молодежного состава. Они постоянно тренировались с нами, играли двусторонки. Хорошо знаем их и, возможно, будем задействовать в дальнейшем. Это будет правильно.

— Как скоро вернется в строй Зобнин? Сыграет ли он с «Динамо»?

— Зобнин чувствует себя нормально. У него не такая серьезная травма. Сегодня он работал индивидуально в Москве. Завтра проведет занятие вместе с командой. Решение по его участию в дерби будем принимать позже.

Мелешин был заменен во втором тайме, после неудачного приземления на голеностоп.

Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Павел Мелешин
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