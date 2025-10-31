Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку

Полузащитник «Факела» Николай Гиоргобиани нестандартно отпраздновал гол в ворота тульского «Арсенала», забитый в матче в 6-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России, который состоялся в четверг, 30 октября (2:3). Футболист изобразил перед камерами Человека-паука, который выпускает паутину из рук.

Николай посвятил гол четырехлетнему мальчику Марку, с которым познакомился 2 октября. Тогда игроки «Факела» приехали с подарками в Онкогематологическое отделение химиотерапии Воронежской областной детской клинической больницы № 1. Юный Марк попросил Гиоргобиани отметить гол в стиле Человека-паука. Забив в ворота «Арсенала», Николай не забыл просьбу, сообщает пресс-служба воронежского клуба. Члены семьи показали Марку гол Гиоргобиани, мальчик пообещал записать ответное видео.