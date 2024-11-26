Гладилин дал прогноз на матч ЦСКА — «Рубин»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что в предстоящем матче между московским ЦСКА и «Рубином» нет очевидного фаворита.

«Я не вижу здесь фаворита. ЦСКА и «Рубин» — равные по силам команды. Здесь кто лучше реализует свои моменты у чужих ворот и меньше допустит опасных моментов у своих, тот и одержит победу», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Сегодня, 26 ноября, пройдет кубковая встреча ЦСКА и «Рубина». Команды встретятся на домашней арене армейцев. Начало матча запланировано на 20.30 мск. В предыдущей игре, которая состоялась 6 ноября в Казани, команды не смогли забить ни одного мяча и сыграли вничью.