Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 23:37

Гладилин назвал глупостью слухи о судейском заговоре против «Спартака»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин назвал глупостью слухи о судейском заговоре против красно-белых.

В матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Краснодар» (2:3) форвард красно-белых Александр Соболев заработал второй пенальти и реализовал его. Однако гол был отменен из-за двойного касания у форварда в момент исполнения одиннадцатиметрового.

«Это все глупости. Я не знаю, кто эти слухи распускает. Это кубковая игра, которая никому ничего особенно не давала. «Спартак» уже все задачи решил, и в любом случае будет играть дальше в Кубке. Так что никакой трагедии нет.
А где заговор? Если человек ногой задевает мяч, и повтор показывает, что задел. Сам он не на эмоциях, хотя, конечно, ему обидно, что он запорол такой момент, нога поехала, и он дотронулся до мяча. Это все разговоры, эмоции. Как правило, проигравшая команда ищет варианты, какое-то оправдание. Хоть «Спартак» это и моя команда, «Краснодар» играл лучше, победил закономерно», — приводит Metaratings слова Гладилина.

«Спартак» вышел в четвертьфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России с первого места в группе D. Жеребьевка 1/4 финала состоится в пятницу, 3 ноября и начнется в 12.00 (мск).

Источник: Metaratings
1
0
Читайте также
Россиянин Артемьев и украинец Кузубов пожали руки на турнире Grand Swiss
Сквош был включен в программу Олимпиады-2028
Глава Дагестана ответил на комментарий Нурмагомедова о погромщиках
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Помогавшую спасти кошку из машины в Москве девушку задержали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тюкавин: «Надо продолжать работать над реализацией, все придет»

Чанов: «Победой над «Оренбургом» ЦСКА хотел закрепить то, что получилось с «Краснодаром»