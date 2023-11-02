Гладилин назвал глупостью слухи о судейском заговоре против «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин назвал глупостью слухи о судейском заговоре против красно-белых.

В матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Краснодар» (2:3) форвард красно-белых Александр Соболев заработал второй пенальти и реализовал его. Однако гол был отменен из-за двойного касания у форварда в момент исполнения одиннадцатиметрового.

«Это все глупости. Я не знаю, кто эти слухи распускает. Это кубковая игра, которая никому ничего особенно не давала. «Спартак» уже все задачи решил, и в любом случае будет играть дальше в Кубке. Так что никакой трагедии нет.

А где заговор? Если человек ногой задевает мяч, и повтор показывает, что задел. Сам он не на эмоциях, хотя, конечно, ему обидно, что он запорол такой момент, нога поехала, и он дотронулся до мяча. Это все разговоры, эмоции. Как правило, проигравшая команда ищет варианты, какое-то оправдание. Хоть «Спартак» это и моя команда, «Краснодар» играл лучше, победил закономерно», — приводит Metaratings слова Гладилина.

«Спартак» вышел в четвертьфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России с первого места в группе D. Жеребьевка 1/4 финала состоится в пятницу, 3 ноября и начнется в 12.00 (мск).