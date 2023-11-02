Гладилин назвал правильным решение об отмене гола форварда «Спартака» Соболева

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает правильным решение об отмене гола форварда красно-белых Александра Соболева в матче с «Краснодаром» (2:3) в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Проигравшая команда всегда ищет варианты, как закрыть эту тему. У Соболева поехала нога. Он опытный футболист, один пенальти в этом матче уже забил. А здесь дотронулся до мяча — сдвинул, не сдвинул, вратарь уже среагировал на это движение и упал в другую сторону», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

В матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Краснодар» (2:3) форвард красно-белых Александр Соболев заработал второй пенальти и реализовал его. Однако гол был отменен из-за двойного касания у форварда в момент исполнения одиннадцатиметрового. Главный арбитр матча Евгений Буланов принял решение после подсказки ВАР Павла Шадыханова.