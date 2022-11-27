Гладилин — о драке в матче «Спартака» и «Зенита»: «Нервы не выдержали, конец сезона, поэтому пришлось и помахаться»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на поражение московского клуба от «Зенита» в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России (0:0, по пен. 2:4).

«Играли не с тем накалом, чем в играх РПЛ, но напряженность присутствовала. Конечно, нельзя не отметить потасовку. Нервы не выдержали, конец сезона, поэтому пришлось и помахаться. Такое бывает в футболе.

Что касается серии пенальти, то «Спартак» устраивал результат, они перед началом этой серии гарантировали себе первое место. Главное — результат, они его добились. Весной обе команды продолжат борьбу в Кубке России, будем надеяться, что они вновь встретятся, это будет интересно", — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

«Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. «Зенит» с 11 очками стал третьим и попал в нижнюю сетку плей-офф Кубка страны.