Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:53

Гладилин — о драке в матче «Спартака» и «Зенита»: «Нервы не выдержали, конец сезона, поэтому пришлось и помахаться»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на поражение московского клуба от «Зенита» в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России (0:0, по пен. 2:4).

«Играли не с тем накалом, чем в играх РПЛ, но напряженность присутствовала. Конечно, нельзя не отметить потасовку. Нервы не выдержали, конец сезона, поэтому пришлось и помахаться. Такое бывает в футболе.

Что касается серии пенальти, то «Спартак» устраивал результат, они перед началом этой серии гарантировали себе первое место. Главное — результат, они его добились. Весной обе команды продолжат борьбу в Кубке России, будем надеяться, что они вновь встретятся, это будет интересно", — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

«Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. «Зенит» с 11 очками стал третьим и попал в нижнюю сетку плей-офф Кубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-o-drake-v-matche-zenita-i-spartaka-nervy-ne-vy-derzhali-prishlos-pomahat-sya/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 4
Спартак 2
Матч завершен (ПЕН)

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Коста-Рику не сломали 0:7 от Испании. Обыграли Японию и сохраняют шансы на плей-офф
«Это унизительно! Сотрудники стадиона раздели нас догола». Мировые СМИ — о курьезах ЧМ-2022
Сбившая мать с детьми на тротуаре в Москве заявила, что потеряла сознание
Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку на поле
Суд арестовал избившего соседа по салону самолета Москва – Петербург врача
Как спасают деревья в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В РФС заявили, что КДК изучит все нарушения в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак»

Стрепетов: «Судья Москалев превратил матч между «Зенитом» и «Спартаком» в бойню»