Гладилин: «Разочарования из-за поражения «Спартака» в Кубке нет. Станкович все правильно сделал»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился впечатлениями от встречи команды с «Динамо» из Махачкалы в 3-м туре группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России (0:1).

«Никакого разочарования поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо» не вызвало. Станкович все правильно сделал. Провел ротацию в стартовом составе, дал резервистам поиграть. У команды уже набрано на групповом этапе Кубка 6 очков, она в любом случае выйдет в плей-офф. Никакой трагедии нет. Турнир так устроен, что этот проигрыш не создает проблем», — сказал Гладилин Vprognoze.ru.

«Динамо» (6 очков) возглавило таблицу группы A. «Спартак» (6) опустился на вторую строчку в квартете.