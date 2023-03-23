Гладилин положительно оценил участие клубов медиалиги в Кубке России

Экс-игрок и тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал участие клубов медиалиги в Кубке России.

«Участие клубов медиалиги в Кубке России — очень положительный эксперимент. Привлекает много медиаструктур, а болельщики активно реагируют на это. По качеству игры, конечно, оставляет желать лучшего. Хотелось бы, чтобы качество было выше. Как мне кажется, это придет со временем. Их участие — положительный результат, я не сомневаюсь. Это хорошая тема, надо продолжать», — цитирует «Чемпионат» Гладилина.

В нынешнем розыгрыше Кубка России «Амкал» по пенальти проиграл «Звезде» в 1/64 финала Пути регионов, а 2DROTS по пенальти проиграл «Текстильщику» в 1/128 финала.