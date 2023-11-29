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Кубок России

Сегодня, 21:14

Гладилин — о поражении «Спартака» в Кубке: «Главная задача Абаскаля — матч чемпионата с «Ахматом» и «Крыльями»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин ответил, разочарован ли поражением красно-белых от «Оренбурга» (0:1) в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Да нет. Это Кубок России. Состав вышел не основной. Абаскаль не поставил почти никого из тех ребят, кто играл с «Балтикой». Он дал возможность выйти на поле тем, кто имеет меньше практики. В целом результат не такой уж плохой, учитывая, что будет ответный матч. 0:1 на выезде — это не много. «Спартак» все равно остается фаворитом в этой паре. Главная задача Абаскаля — это воскресный матч чемпионата с «Ахматом», а затем игра с «Крыльями Советов». Что попасть в лидирующую тройку — надо выигрывать обе встречи», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гладилина.

После 16 туров «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005481762_gladilin_posle_udaleniya_spartakovcyi_ponyali_chto_mogut_propustit_dva-tri_myacha_i_tolko_togda_stali_borotsya
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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