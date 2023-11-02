Гладилин рассказал, что ожидал большего от игроков «Спартака» в матче с «Краснодаром» в Кубке России

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что игроки красно-белых должны были проявить себя ярче в матче 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (2:3).

«Даже тех игроков, которые вышли на матч со «Спартаком» назвать сложно. Сейчас 22 человека в команде и все себя считают игроками стартового состава. Так что, кто выйдет на следующую игру будет очень сложно, и наверное, невозможно. Тренер решает это утром, когда проснется. Этот состав должен был ещу ярче сыграть, потому что у многих игроков, которые вышли, нет места в основе. Поэтому они должны проявлять себя ярче, когда дают такую возможность», — сказал Гладилин Vprognoze.ru.