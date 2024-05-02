Гладилин считает, что «Динамо» не хватило мотивации на матч со «Спартаком» в Кубке России

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин объяснил поражение «Динамо» в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с красно-белыми (0:2).

«Я думаю, что «Динамо» не хватило мотивации на вторую игру такую же, как с «Зенитом». На первый тайм они вышли не до конца мотивированными и мобилизованными. Поэтому было допущено несколько ошибок, после которых были забиты голы», — передает слова Гладилина Vprognoze.ru.

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с победителем противостояния «Ростов» — «Оренбург». Команды проведут очный матч в четверг, 2 мая.