Гладилин: «В старте «Спартака» на матч с «Зенитом» может выйти Джикия»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от второго матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между красно-белыми и «Зенитом»

«Возможно, 17 апреля в стартовом составе «Спартака» выйдет Георгий Джикия. Надо еще знать, по какой схеме будут играть красно-белые», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

17 апреля «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет со «Спартаком» в рамках второго матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало — в 19.30 мск. Первая встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1.