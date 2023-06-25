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Сегодня, 14:59

Гладилин — о жеребьевке Кубка России: «Явный фаворит только в той группе, где играет «Зенит»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о жеребьевке Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Сейчас сложно сказать, [есть ли фаворит]. Я до конца группы и не знаю. Но я думаю, что на этом этапе все группы примерно равные. Здесь особой разницы нет никакой. В группе «Спартака» с «Динамо», «Пари НН» и «Краснодаром» все равны тоже. Любая команда будет играть с полной самоотдачей. Явный фаворит только в той группе, где играет «Зенит», там уже ясно. А остальные группы примерно равны», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

По итогам жеребьевки в группу А попали ЦСКА, «Оренбург», «Сочи» и «Факел». В группе В выступят «Ростов», «Локомотив», «Урал» и «Рубин». «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов» и «Балтика» сыграют в группе С, а «Спартак», «Краснодар», «Динамо» и «Пари НН» — в группе D.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/25/20742176.shtml?updated
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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