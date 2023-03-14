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Кубок России

Сегодня, 15:39

Гладилин: «Сегодня «Спартак» выйдет с полной самоотдачей. Не будет недооценки «Урала»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между красно-белыми и «Уралом.

«Задача номер один у «Спартака» в этом сезоне — выиграть Кубок. Думаю, сегодня красно-белые выйдут с полной самоотдачей. Не будет той недооценки соперника, которая присутствовала в матче чемпионата. Тренерский штаб и игроки учтут ошибки прошлого матча. Не знаю, как сложится обстановка на игре, поле не в том состоянии, чтобы на нем показывать качественный футбол. Многое будет зависеть от функциональной подготовки и самоотдачи», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Кубковый матч «Спартак» — «Урал» пройдет сегодня,14 марта. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-spartak-vy-jdet-s-polnoj-samootdachej-nedootsenki-urala-ne-budet/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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