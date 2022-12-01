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Сегодня, 21:48

Гладилин считает, что «Спартак» пострадал больше «Зенита» из-за дисквалификации футболистов

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал решение КДК РФС по итогам матча красно-белых против «Зенита» в Кубке России.

Комитет дисквалифицировал Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак») за драку после завершения основного времени матча.

«Наказание, конечно, жесткое, но думаю, что оно правильное. Так нельзя себя вести на стадионе. Сделано это было, наверное, чтобы неповадно было другим футболистам затевать такие потасовки в будущем. Справедливо ли, что всем дали одинаковое количество матчей? Думаю, что здесь приняли правильное решение. Сложно было определить индивидуальную вину каждого. Все принимали участие, за что и получили. На видео это было видно. Кого больше ослабила дисквалификация? Думаю, что «Спартак». У «Зенита» более мощная обойма игроков, так что москвичи пострадали больше», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Родригао, Малком, Вильмар Барриос, Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов были дисквалифицированы на 6 матчей Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-spartak-postradal-iz-za-diskvalifikatsij-igrokov-bol-she-chem-zenit/
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Англия
США
0 : 0
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22:00
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16:00
Польша
Саудовская Аравия
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26.11
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Аргентина
Мексика
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22:00
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Япония
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01.12
22:00
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Бельгия
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0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
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4
1
F 23.11 13:00
Марокко
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0
0
E 23.11 16:00
Германия
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1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
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0
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Бельгия
Канада
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0
G 24.11 13:00
Швейцария
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1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
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0
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Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
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2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 22.0 X 8.20 П2 1.15
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
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-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 4.20 П2 1.80
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.10 X 3.90 П2 1.74
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-
G 02.12 22:00
Камерун
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-
-
G 02.12 22:00
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