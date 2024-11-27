Гладилин считает, что в кубковом матче между «Динамо» и «Локомотивом» нет фаворита

Сегодня, 18:26
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мыслями в преддверии матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Динамо» и «Локомотивом».
«Сложно сказать, кто пройдет дальше. В этой паре встречаются команды примерно равного уровня, поэтому все будет зависеть от того, в каком состоянии они подойдут к игре, как будут мотивированы. Кто будет лучше использовать свои моменты в атаке и меньше допустит ошибок у своих ворот, тот и победит», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».
Команды проведут ответный четвертьфинальный матч 28 ноября. Игра начнется в 19.30 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой «Локомотива» со счетом 2:1.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2