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Сегодня, 16:37

Гладилин высказался о матче ЦСКА и «Урала» в Кубке России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем поединке столичного ЦСКА и екатеринбургского «Урала», который состоится в финале Пути РПЛ Кубка России.

«Недооценка может быть, но я не думаю, что это будет так, потому что Федотов все-таки воспитанник екатеринбургского футбола и для него, как для тренера, все же он еще утверждается в ЦСКА, победа будет нужна», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Матч ЦСКА — «Урал» пройдет 19 апреля. Начало — в 19.00 по мск.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/17/20231131.shtml
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