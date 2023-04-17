Гладилин высказался о матче ЦСКА и «Урала» в Кубке России

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем поединке столичного ЦСКА и екатеринбургского «Урала», который состоится в финале Пути РПЛ Кубка России.

«Недооценка может быть, но я не думаю, что это будет так, потому что Федотов все-таки воспитанник екатеринбургского футбола и для него, как для тренера, все же он еще утверждается в ЦСКА, победа будет нужна», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Матч ЦСКА — «Урал» пройдет 19 апреля. Начало — в 19.00 по мск.