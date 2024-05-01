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Кубок России

1 мая, 23:13

Гладилин: «Теперь уже всем понятно, что Абаскаль был случайным человеком в «Спартаке»

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Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин подвел итоги матча второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России между красно-белыми и «Динамо» (2:0).

Игра прошла 1 мая в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Авторами забитых мячей в прошедшей встрече стали Александр Соболев и Михаил Игнатов.

«Исход матча был решен уже в первом тайме. «Спартак» был больше мотивирован на игру и заслуженно победил. Почему «Динамо» не смогло на кураже после триумфа над «Зенитом» добыть победу? Может быть, для них этот турнир отошел на второй план, и все мысли «Динамо» были сосредоточены уже на чемпионате. У них есть шанс взять первое место.

Теперь уже всем понятно, что Абаскаль был случайным человеком на должности главного тренера «Спартака». Это не его уровень — пусть ищет работу в других лигах, более слабых. Нужно ли оставить Слишковича, если команда победит в Кубке? Пусть сначала победят, а потом уже решать руководству, что с ним делать», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

«Спартак» стал первым финалистом Пути регионов Кубка России. Соперник москвичей определится в четверг, 2 мая — «Ростов» на своем поле примет «Балтику». Финал Пути регионов пройдет 14-16 мая.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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