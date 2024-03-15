Гладилин: «Спартак» может дать бой «Зениту» в Кубке России»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился впечатлениями об итогах жеребьевки полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Красно-белые встретятся с «Зенитом», а действующий победитель турнира ЦСКА сыграет против «Балтики».

«Конечно, «Зенит» был самым неудобным соперником на данный момент, ведь команда идет на первом месте в турнирной таблице, но шансы на победу все равно имеются. Это мы могли наблюдать в недавнем поединке в Санкт-Петербурге. «Спартак» может дать бой «Зениту», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Первый матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 2-4 апреля в Москве, а ответный — в Санкт-Петербурге 16-18 апреля.

2 марта красно-белые на выезде поделили очки с петербургским клубом в игре 19-го тура РПЛ. Встреча завершилась вничью — 0:0.