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Сегодня, 16:35

Гладилин заявил, что «Локомотив» ищет оправдания после проигрыша «Спартаку»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал намерение руководства «Локомотива» обратиться в Российский футбольный союз (РФС) с жалобой на судейство в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака».

«Не стоит называть «Локомотив» обиженным — на обиженных воду возят. Но есть проигравшая команда, и она ищет себе какие-то оправдания. Даже если бы один эпизод судья решил в пользу «Локомотива», шансов бы у него все равно не было. Если анализировать всю игру, счет мог быть, например, 9:3. Моментов у «Спартака» было много, просто не забивали. Так что это просто оправдание команды, которая проиграла — они старались и бились, а судья помешал. Но они все равно уступили бы этот матч. У «Локомотива» сейчас непростая ситуация: им надо ставить и игру, и имидж, потому что команда реально идет к стыковым матчам. Сейчас два тяжелых матча в начале весенней части чемпионата, и я не уверен, что они там что-то зацепят. Поднять свой имидж, реноме, конечно, можно в игре со «Спартаком» — самым титулованным и именитым российским клубом», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». Красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ, а «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/28/19851493.shtml
Футбол
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ФК Локомотив (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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